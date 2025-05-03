Снег в Подмосковье вызвал самое большое отключение электричества за 15 лет

Нарушение электроснабжения в Подмосковье из-за снегопада стало самой крупной аварией за последние 15 лет, заявил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор 3 мая в видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала «360».