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1 450 км и 66 человек. Ил-114-300 переходит к массовому производству

1 450 км и 66 человек. Ил-114-300 переходит к массовому производству

У самолёта есть заинтересованные авиакомпании и реальная потребность рынка Российская программа Ил-114-300 выходит на новый этап, о чем ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

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