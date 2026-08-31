1 450 км и 66 человек. Ил-114-300 переходит к массовому производству

У самолёта есть заинтересованные авиакомпании и реальная потребность рынка Российская программа Ил-114-300 выходит на новый этап, о чем ТАСС сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.
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