Военное обозрение

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Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Государство обязано защищать своих граждан. Ещё раз о СМЕРШе

Увеличение количества террористических актов на территории РФ все чаще и чаще заставляет вспоминать легендарный СМЕРШ времен Великой Отечественной.

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