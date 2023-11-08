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Другая страна его кормит: продюсер объяснил отказ Витаса от концертов в России

Другая страна его кормит: продюсер объяснил отказ Витаса от концертов в России

По словам представителя артиста, Витас уже давно сосредоточился на работе в Китае. Там у него есть дом, официальный фан-клуб звезды насчитывает более одного миллиона человек, а в Шанхае даже установили в честь русского певца статую.

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