Почему на Пасху нельзя ходить на кладбище? Традиция - ходить на Пасху на кладбище, появилась в Советское время.
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Почему на Пасху нельзя ходить на кладбище? Традиция - ходить на Пасху на кладбище, появилась в Советское время.