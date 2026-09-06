МЧС просит татарстанцев не спускаться в подземные переходы во время ливня

В ночь на 7 сентября и утром в Татарстане местами ожидается туман, ночью и днем – сильный дождь. В связи с непогодой МЧС рекомендует: «Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки.
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