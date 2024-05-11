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В каких странах отмечают День матери, поздравления в стихах и открытках для самых родных

В каких странах отмечают День матери, поздравления в стихах и открытках для самых родных

В каких странах отмечают День матери, поздравления в стихах и открытках для самых родных Ксения КсеновскаяВ календаре праздников на 12 мая 2024 года выделяется одно из самых возвышенных событий — День матери.

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