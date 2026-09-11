От Ямала до Крыма бензин в дефиците: власти ограничивают продажи, цены растут

Топливный рынок России вновь лихорадит. Ограничения на продажу бензина, QR-коды на заправках, лимиты в одни руки и перебои с поставками — знакомая картина конца лета вернулась в сентябре с новой силой.
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