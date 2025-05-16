В Госдуме ответили Зеленскому на его слова по поводу Крыма

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Зеленского по поводу статуса Крыма и подчеркнул, что тот продолжает пребывать в своих абсурдных реалиях, упорно не желая признавать объективную действительность и делая бессодержательные заявления.