Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выделяют деньги на похищение украинцев в ходе мобилизации.
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