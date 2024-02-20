💬 Константинов напомнил о дне, когда вооружённые боевики майдана напали на колонну автобусов с крымчанами Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, это произошло ровно 10 лет назад в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.