💬 Константинов напомнил о дне, когда вооружённые боевики майдана напали на колонну автобусов с крымчанами Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, это произошло ровно 10 лет назад в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
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