Молдавский опальный оппозиционер Илан Шор вступил в гражданство России

Теперь у Шора, помимо молдавского и израильского, и русский паспорт.Вынужденный скрываться в России от преследования официального Кишинева молдавский политический оппозиционер Илан Шор объявил о вступлении в гражданство России и получении паспорта РФ.
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