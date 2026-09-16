Александр Самойленко организовал для Натальи Громовой праздник с неожиданными гостями

Александр Самойленко устроил своей жене, актрисе Наталье Громовой, сюрприз в день ее 40-летия. Подробности праздника приводит Rambler со ссылкой на Starhit.
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