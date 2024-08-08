Власти нашли службу, которая спасет жителей барнаульского дома от трупного запаха

Подрядчик приступит к работам уже сегодня Власти Барнаула прокомментировали информацию о том, что жители дома на улице 40 лет Октября долгое время страдают от трупного запаха, разносящегося из квартиры, где некоторое время назад умер мужчина.
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