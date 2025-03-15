Вместо лепки котлет, сворачиваем фарш рулетом. Попробуете раз и по-другому не захотите

Фарш — это, казалось бы, простой ингредиент, но его можно приготовить оригинально. Завернув его в рулет с сырной начинкой и заморозив, вы получите удивительное блюдо, которое обжаривается за 5 минут, как обычные котлеты, но с совершенно новым вкусом! Ингредиенты: 500 г мясного фарша (говядина, свинина или смесь) 1 луковица 3 яйца (2 для обмакивания и 1 для фарша) 200 г сыра 150 мл молока 200 г муки Соль и специи по вкусу (например, черный перец, чеснок, паприка, тимьян) Приготовление: 1.