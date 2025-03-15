Steak Lovers
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Steak Lovers

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Вместо лепки котлет, сворачиваем фарш рулетом. Попробуете раз и по-другому не захотите

Вместо лепки котлет, сворачиваем фарш рулетом. Попробуете раз и по-другому не захотите

Фарш — это, казалось бы, простой ингредиент, но его можно приготовить оригинально. Завернув его в рулет с сырной начинкой и заморозив, вы получите удивительное блюдо, которое обжаривается за 5 минут, как обычные котлеты, но с совершенно новым вкусом! Ингредиенты: 500 г мясного фарша (говядина, свинина или смесь) 1 луковица  3 яйца (2 для обмакивания и 1 для фарша) 200 г сыра  150 мл молока 200 г муки Соль и специи по вкусу (например, черный перец, чеснок, паприка, тимьян) Приготовление: 1.

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