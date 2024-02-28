Легойда отреагировал на изъятие у церкви мощей киево-печерских святых

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил в своем Telegram-канале, что власти Украины продолжают последовательно вытеснять каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры.
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