Овчинский: в ЕИСЖС передано более тысячи разрешений на строительство с 2024 года

Москва продолжает работу по автоматизации процесса передачи сведений, способствующих повышению прозрачности строительного рынка и улучшению взаимодействия между застройщиками и потенциальными покупателями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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