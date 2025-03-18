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  • Eduard
    Это как шакалы ,подбирающие за сильными!В Польше дали оце...
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    Правильно,а чьей еще вашей?В Польше дали оце...

Овчинский: в ЕИСЖС передано более тысячи разрешений на строительство с 2024 года

Овчинский: в ЕИСЖС передано более тысячи разрешений на строительство с 2024 года

Москва продолжает работу по автоматизации процесса передачи сведений, способствующих повышению прозрачности строительного рынка и улучшению взаимодействия между застройщиками и потенциальными покупателями.

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