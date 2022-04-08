Феттель пропустит 2-ю практику в Австралии – команда не успевает подготовить болид после поломки в 1-й тренировке

«Астон Мартин» сообщил, что команда не успевает починить машину Себастьяна Феттеля. Таким образом, Феттель не выедет на трассу во второй практике.

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