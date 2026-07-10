Мобильные НПЗ спасут Россию от топливного кризиса? Энергетик Фролов указал на две проблемы

Энергетик Фролов раскритиковал идею снабжать регионы с мобильных НПЗ. "Теоретически подобного рода вещи сделать можно, но в качестве массового решения любой передвижной НПЗ столкнётся как минимум с двумя большими вопросами", - объяснил специалист.