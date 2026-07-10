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Царьград

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Мобильные НПЗ спасут Россию от топливного кризиса? Энергетик Фролов указал на две проблемы

Мобильные НПЗ спасут Россию от топливного кризиса? Энергетик Фролов указал на две проблемы

Энергетик Фролов раскритиковал идею снабжать регионы с мобильных НПЗ. "Теоретически подобного рода вещи сделать можно, но в качестве массового решения любой передвижной НПЗ столкнётся как минимум с двумя большими вопросами", - объяснил специалист.

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