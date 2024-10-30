Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тараканах в гипермаркете «Лента»

Управление Роспотренбадзора объявило предостережение по факту опубликованных в соцсетях фото насекомых Управление Роспотребнадзора отреагировало на сообщения о появлении тараканов в гипермаркете «Лента» на улице 25 Сентября в Смоленске.
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