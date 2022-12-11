Забайкалец украл 10 "лежачих полицейских" и остался на свободе

Куда он их дел и каким был приговор суда, читайте в материале "Царьграда".На скамье подсудимых оказался читинец, которые решил избавить водителей улицы Оздоровительной в забайкальской столице от искусственного препятствия и заодно обогатиться.
Куда он их дел и каким был приговор суда, читайте в материале "Царьграда".На скамье подсудимых оказался читинец, которые решил избавить водителей улицы Оздоровительной в забайкальской столице от искусственного препятствия и заодно обогатиться.
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