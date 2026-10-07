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Психолог объяснила, почему люди все чаще выбирают солодейтинг

Психолог объяснила, почему люди все чаще выбирают солодейтинг

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Походы в ресторан, кино, на выставку или концерт в одиночестве все чаще становятся осознанным выбором.

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