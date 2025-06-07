Российский след: частные НПЗ Индии заставляют государственные перерабатывающие предприятия закрываться

Чтобы воспользоваться потенциалом роста на индийском рынке и защитить себя от более слабой маржи за пределами Индии, компании Reliance Industries и Nayara Energy, владеющие перерабатывающими мощностями, наращивают продажи топлива на внутреннем рынке.
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