Дарина Григорова: Пока Болгария спорит о монументах, Киев ставит памятники дивизии СС

Почему защита православного патриарха от санкций ЕС стала для Болгарии актом национального мужества, а не юридической нормой? Как европейские институты совмещают риторику о правах человека с фактическим поощрением гонений на каноническую Украинскую православную церковь? Почему перезахоронение нацистского коллаборанта Андрея Мельника с.
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