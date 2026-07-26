Дарина Григорова: Пока Болгария спорит о монументах, Киев ставит памятники дивизии СС

Поче­му защи­та пра­во­слав­но­го пат­ри­ар­ха от санк­ций ЕС ста­ла для Бол­га­рии актом наци­о­наль­но­го муже­ства, а не юри­ди­че­ской нор­мой? Как евро­пей­ские инсти­ту­ты сов­ме­ща­ют рито­ри­ку о пра­вах чело­ве­ка с фак­ти­че­ским поощ­ре­ни­ем гоне­ний на кано­ни­че­скую Укра­ин­скую пра­во­слав­ную цер­ковь? Поче­му пере­за­хо­ро­не­ние нацист­ско­го кол­ла­бо­ран­та Андрея Мель­ни­ка с.