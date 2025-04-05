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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о том, как выбить «Реал» в ЛЧ: «Быть лучше их и эффективнее в решающие моменты»

– Что должно произойти, чтобы «Арсенал» выбил «Реал“? – Во-первых, нужно, что мы были лучше их, верили в это с первой минуты и были эффективны в решающие моменты.

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