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Политолог назвал причины сноса дома сатирика Михаила Задорнова в Латвии

Политолог назвал причины сноса дома сатирика Михаила Задорнова в Латвии

Главная причина — целенаправленная государственная политика дерусификации Дерусификация и коммерческий интерес стали одними из причин, по которым латвийские власти решили снести дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале.

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