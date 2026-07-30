Политолог назвал причины сноса дома сатирика Михаила Задорнова в Латвии

Главная причина — целенаправленная государственная политика дерусификации Дерусификация и коммерческий интерес стали одними из причин, по которым латвийские власти решили снести дом сатирика Михаила Задорнова в Юрмале.
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