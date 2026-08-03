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Итоги 03.08.26: Теракты ВСУ, переговоры по Ирану, полёт импортозамещённого МС-21 и латвийский алкопризыв

Анастасия Градинарова в итогах дня расскажет о налёте дронов ВСУ на Крым и Геленджик, падении цен на нефть из-за переговоров Вашингтона с Тегераном, первом полёте полностью импортозамещённого пассажирского лайнера МС-21-310, тревожности россиян и латвийском призыве пить за Украину.

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