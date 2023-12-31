Мэр Котова 31 декабря сделала важное заявление: касается автомобилистов Челябинска

Глава города провела заседание оперативного штаба.Мэр Наталья Котова отчиталась перед жителями Челябинска о том, сколько машин и людей убирает улично-дорожную сеть 31 декабря: — На улицы вышла 241 единица техники и 498 рабочих.
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