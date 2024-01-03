На выставке-форуме «Россия» началась декада «Крым.Аграрный»

На стенде Крыма на выставке-форуме «Россия» в Москве стартовала декада «Крым.Аграрный». Фото: Гала АмарандоКак сообщили в Минсельхозе Крыма, с 3 по 10 января посетителей стенда Республики Крым смогут поучаствовать в мастер-классах, узнать о достижениях, целебных и ароматных визитных карточках Крыма — эфиромасличных растениях и проявить смекалку и знания по сельскохозяйственной тематике.