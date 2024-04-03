Хвала и честь нашим талантам! 🔥🔥🔥 Как известно, бывших работников культуры не бывает, потому что культработник - это состояние души, это жизнь.
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Хвала и честь нашим талантам! 🔥🔥🔥 Как известно, бывших работников культуры не бывает, потому что культработник - это состояние души, это жизнь.