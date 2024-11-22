CNN: В США выявили загадочное вещество в водопроводной воде

Исследователям удалось идентифицировать химическое вещество, которое на протяжении десятилетий присутствует в питьевой водопроводной воде, потребляемой более ста миллионами американцев, сообщает телеканал CNN.
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