Ради поиска пропавшего в Рязанской области охотника органы следствия обратились к гражданам

В Сапожковском районе Рязанской области 24 февраля 2024 года пропал 47-летний охотник. Органы следствия обращаются к гражданам с просьбой оказать содействие в поисках и сообщить любую информацию о возможном местонахождении пропавшего.
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