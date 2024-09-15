Украинские военные аналитики пишут один за другим материалы о продолжающемся прорыве группировки войск «Центр» к Покровску, ежедневно опровергая ложь Зеленского и Сырского о якобы стабилизации обстановки для ВСУ.
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