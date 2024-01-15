Врачи обнаружили угрозу в приеме антипсихотиков для сердца

Новое исследование показало, что использование антипсихотических лекарств кветиапина и галоперидола может удвоить риск желудочковых аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС), особенно из-за удлинения интервала QT, что требует осторожного подхода к управлению сердечными рисками у пациентов, принимающих эти препараты.