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Юный болельщик в Китае не сдержал слез, когда получил от Уиггинса кроссовку с автографом в подарок

Форвард «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс проводит турне по Китае, во время которого активно взаимодействует с местными болельщиками.

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