Свитер Зеленского получил жизнь. Зе-маркетинг

Эстонская фабрика Marat начнет серийное производство таких же свитеров, какой носил Зеленский во время визита в странуКак сообщается, свитером цвета хаки, на котором по-эстонски написано "Воля к победе" ("Kaitsetahe"), заинтересовалось Министерство обороны республики, сообщает Delfi.