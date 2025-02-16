Куда нас послали в Тартусе? Вообще-то мы за мир, но новая сирийская власть явно нарывается

В случае силового давления Россия сможет ответить, и сделает это жёстко Ирина Мишина На фото: российские военнослужащие возле города Тартус в Сирии (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Андрей Суздальцев Министерство обороны Сирии отказало российским военным в допуске на базу флота в Тартусе, сообщает турецкое издание TRT.