БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Одни петухи🐓🐓🐓наверно😂😂😂Без слез не взгля...
  • Sergey Ivanov
    Вся эта русская щедрость уже давно ничего кроме раздражения не вызывает. Мы уже получили волшебный пендель от наших с...России в Абхазии ...
  • Владимир Ботюк
    Такую тварь не только допустили к детям, но ещё дали выехать в Германию. Там уже дочь Горбачёва и внучки.Вот такая тварь з...

Куда нас послали в Тартусе? Вообще-то мы за мир, но новая сирийская власть явно нарывается

Куда нас послали в Тартусе? Вообще-то мы за мир, но новая сирийская власть явно нарывается

В случае силового давления Россия сможет ответить, и сделает это жёстко Ирина Мишина На фото: российские военнослужащие возле города Тартус в Сирии (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Андрей Суздальцев Министерство обороны Сирии отказало российским военным в допуске на базу флота в Тартусе, сообщает турецкое издание TRT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Ну и свергнуть тупоголовых , чтоб не выёбывались...
Ответить
9 час.
наверх