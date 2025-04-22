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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Сити» Ортега о пенальти «Астон Виллы»: «Нам говорили, что если эпизод 50 на 50, ВАР не должен вмешиваться. Для меня это как раз такой случай»

«Горожане» обыграли «Астон Виллу» в 34-м туре АПЛ (2:1). На 17-й минуте арбитр Крэйг Поусон после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота «Сити» за фол Рубена Диаша на Джейкобе Рэмзи.

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