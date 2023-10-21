В Британии заявили о необходимости повысить уровень террористической угрозы

В Великобритании заявили о необходимости повысить уровень террористической угрозы до максимального. Такую возможность рассматривает британская служба контрразведки MI5, пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.
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