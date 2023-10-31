Страна и люди
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Страна и люди

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Российских военных обвиняют в расправе над семьей в ДНР

Российских военных обвиняют в расправе над семьей в ДНР

В ДНР задержали двух военнослужащих ВС РФ, подозреваемых в убийстве 9 человек В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники правоохранительных органов задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в расправе над семьей из девяти человек.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Нет слов. Защитнички Донбасса. Как это понимать?
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2 д.
НС
Наталья Середа
А хозяин на фото вылитый бандит.Кому война,а кому мать родна.Водочный бизнес самый легкий и не затратный.
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1 д.

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