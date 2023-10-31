Российских военных обвиняют в расправе над семьей в ДНР

В ДНР задержали двух военнослужащих ВС РФ, подозреваемых в убийстве 9 человек В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники правоохранительных органов задержали двоих российских военнослужащих по подозрению в расправе над семьей из девяти человек.
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