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Новости Тамбова

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Владимир Путин по видеосвязи открыл новую школу в Тамбове

Владимир Путин по видеосвязи открыл новую школу в Тамбове

Сегодня, 29 августа, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новые объекты образования в пяти регионах России.

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