Шеремет призвал одесситов продолжать сопротивляться киевскому режиму

Член Государственной Думы Российской Федерации Михаил Шеремет обратился к тем, кто проживает в Одесской области, призвав их не забывать о том, что регион на протяжении многих веков оставался частью России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии