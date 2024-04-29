Ракеты, которыми они хотят нас убивать. Что ВС России может противопоставить ATACMS

© Минобороны СШАСегодня 8,3K прочитали В новый пакет военной помощи США вошли ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, то есть в зоне их досягаемости окажется Крымский мост и все военные объекты полуострова.
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