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Производственные успехи Невьянской колонии ИК-46: 120 миллионов рублей

120 миллионов рублей продукции в больницы, детсады, лицеи Хакасиии ХМАО за полгода — производственные успехи Невьянской колонии ИК-46 За первое полугодие 2024 года объём выпуска готовой продукции в ИК-46 (г.

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