Салюты, "Бессмертный полк" и концерты. Полная программа на День Победы 2025 в Барнауле

Amic.ru собрал все главные события, которые пройдут в Барнауле на 80-летие Победы 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Барнауле отметят шествием "Бессмертного полка", салютами, концертами, выставками ретроавтомобилей, вальсами и другими мероприятиями.
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