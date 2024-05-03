На Западе обратились с важным требованием к союзникам Украины

Экс-помощник генсека ООН фон Шуленбург: переговоры могут спасти Украину Настоящие друзья Украины должны не разжигать конфликт бесконечными поставками оружия, а немедленно поспособствовать мирным переговорам с Россией.
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