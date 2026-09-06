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Пятый канал

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Москва отметила 879-й день рождения

Москва отметила 879-й день рождения

Москва. Столица нашей родины, которая отмечает в эти выходные день рождения. 879 лет назад впервые в летописи появилась запись, известная теперь по всем учебникам истории: «Прииде ко мне брате в Москву».

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