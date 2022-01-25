Уши, лапы, хвост

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Слепой кот требует, чтобы его каждый день купали. А вместо фена у него — котёнок

Слепой кот требует, чтобы его каждый день купали. А вместо фена у него — котёнок

Кот часами может стоять под тёплыми струями воды, получая от водных процедур большое удовольствие. Посмотрите на него! Кот Блинкин живет в семье Мелиссы Лукас вместе с лабчау (помесь лабрадора и чау-чау) Джей-Ди и двумя котятами – Рикетом и Либерти.

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