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Регионы России

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Московское предприятие получило реестровую запись для 3D-принтера полимерных материалов

Московское предприятие получило реестровую запись для 3D-принтера полимерных материалов

Московское предприятие «Онсинт», разработавшее 3D-принтер с использованием аддитивных технологий для печати полимерными материалами, получило официальную реестровую запись в Государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

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