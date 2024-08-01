Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

283 подписчика

Акман сообщил об отмене IPO Pershing Square

Акман сообщил об отмене IPO Pershing Square

Pershing Square, принадлежащая миллиардеру Биллу Акману, отказывается от IPO, пишет Forbes.«Фирма по управлению капиталом инвестора-миллиардера Билла Акмана отзовет свое первичное публичное размещение акций, заявил миллиардер менее чем через полгода после того, как он настаивал на том, чтобы фонд стал публичным», - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх