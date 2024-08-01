Акман сообщил об отмене IPO Pershing Square

Pershing Square, принадлежащая миллиардеру Биллу Акману, отказывается от IPO, пишет Forbes.«Фирма по управлению капиталом инвестора-миллиардера Билла Акмана отзовет свое первичное публичное размещение акций, заявил миллиардер менее чем через полгода после того, как он настаивал на том, чтобы фонд стал публичным», - говорится в сообщении.